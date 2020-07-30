Başkanı Tanış’tan Kurban bayramı mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanış mesajında, “Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Kurban bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah'ın bizlere bir ihsanıdır. Çok kıymetli hemşerilerim; korona virüs salgınıyla mücadelemizde özellikle bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, belirlenen yerlerde ve kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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