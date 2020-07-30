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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili rapor 5 Ağustos’ta paylaşılacak

İHA

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, Van Gölü'nde batan ve şu ana kadar 61 kişinin cansız bedenine ulaşılan tekne ile ilgili raporu 5 Ağustos'ta paylaşacak.

Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili rapor 5 Ağustos’ta paylaşılacak

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, Van Gölü'nde batan ve şu ana kadar 61 kişinin cansız bedenine ulaşılan tekne ile ilgili raporu 5 Ağustos’ta paylaşacak.
Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, Sedat ve Medeni Akbaş'a ait tekne, içindeki kaçak göçmenlerle birlikte battı. Tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.
Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Üyesi Avukat Jindar Uçar, teknenin battığı bölgede çalışmalar sürerken, o tarihten beri yakınlarından haber alamayan Afganistan, İran ve Pakistanlı ailelerin, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak yardım istediğini söyledi. Bölgede yapılan çalışmalarla şu ana kadar 61 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Uçar, cesetleri bulunan kaçakların kimliğini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini ve Afganistan, İran ve Pakistan’da yaşayan 9 ailenin, olayın yaşandığı günden beri haber alamadıkları yakınları için Van Barosu’na müracaat ederek yardım istediğini dile getirdi. Yakınlarına ulaşmak isteyen ailelerin sosyal medya üzerinden kendileri ile irtibat kurduklarını ve kaybolan yakınlarının kimlik fotoğraflarını kendilerine gönderdiğini belirten Uçar, "Teknede hayatını kaybettiği ihtimali dahilinde Pakistan, Afganistan ve İran’dan aileler bizimle irtibata geçerek akrabalarının fotoğraflarını gönderdi. Bunun üzerine biz Adli Tıp Kurumunda fotoğraf karşılaştırması üzerine bir takım kimlik tespiti yapabildik. Şu ana kadar çıkarılmış cenaze sayısı 61. Bunların bir kısmı konsolosluklar vasıtasıyla ülkelerine gönderilirken, bir kısmı da Van’da defnedildi. Süreç dahilinde araştırmalarımız sürüyor" dedi.
Özellikle Pakistan ve Afganistan'da insanların kimlik tespiti veya cenazelerini almak için gelme koşullarına sahip olmadığını aktaran Uçar, bu ailelerin yoksul olduğunu söyledi. Van Barosu Göç ve İltica alanında çalışan komisyonunun ve bu konuda çalışan gönüllü avukatlarla birlikte Van Gölü'nde meydana gelen kazalar üzerine bütün bu hususları, gözlemleri, tespitleri ve önerileri içerecek şekilde ayrıntılı bir rapor yayınlama hazırlığında olduklarını da belirten Avukat Uçar, "Raporumuzu Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Farsça olmak üzere 4 dilde hazırlayacağız. 5 Ağustos günü komisyonumuz bu konudaki nihai raporunu kamuoyu ile paylaşacak” ifadelerini kullandı.
Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda teknede 70 ila 80 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini dile getiren Uçar, “Söz konusu bulunan cenazelerin büyük kısmı teknenin kapalı bölümünden çıkarıldı. Diğer cenazeler var mıdır? Güvertede cenaze var mıdır? Bunların sürüklenmiş olma ihtimali var mıdır? Bu kuvvetle muhtemeldir. Zira söz konusu cenazelerin büyük bir kısmı vücut bütünlüğünü korumuştur. Bu vücut bütünlüğünü koruyan cenazelerin 107 metre derinlikteki bir teknede, 5 derece sıcaklıkta ve sağlam kaldığı yönünde adli tıp uzmanlarından edindiğimiz bilgi var. Diğer yandan bu cenazelerin 3 ya da 4 tanesi ise ileri derecede bozulmuş vaziyette bulunmuş. Adli tıp yetkililerin bize aktardığı güneş ışığı ve oksijenle temas sebebiyle bu hale gelmiş olmalarıdır. Zira cenazelerden biri Reşadiye sahilinde, biri de Gevaş yakınlarında bulundu. Bu bizim güvertede daha fazla mülteci olma ihtimalini değerlendirmemize sebeptir. İzlenimlerimiz mültecilerin kilitli veya kapalı bir şekilde olsun kapıyı açıp kendilerini kurtaramadıklarıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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