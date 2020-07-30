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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez, Kurban bayramı denetimlerine katıldı

İHA

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Kurban bayramı denetimlerine katıldı.

Vali Bilmez, Kurban bayramı denetimlerine katıldı

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulanan Kurban bayramı denetimlerine katıldı.
Trafikte aksaklık yaşanmaması için önlemlerini alan trafik ekipleri, VanErciş yolu üzerindeki kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, jandarma ve emniyet personellerinin katıldığı denetimde, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcular trafik kuralları konusunda uyarıldı. Bayram tatiline giden sürücülerle sohbet eden Vali Bilmez, araçlardaki çocuklardan da ailelerini kurallara uymaları konusunda uyarmalarını istedi. Çocuklara çikolata, boyama kitabı ve kırmızı düdük veren Vali Bilmez, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için 24 saat emniyet ve jandarma ekiplerinin ilin dört bir yanında görev aldığını ifade etti. Bayram süresince jandarmadan bin, emniyetten ise 2 bin 500 kişinin görev alacağını belirten Vali Bilmez, “Jandarmadan bin, emniyet müdürlüğümüzden de 2 bin 500 kişi, hem trafik hem asayişle ilgili bayram süresince görev yapacaklarıdır. Umarım bu bayram süresince ilimizde ve ülkemizde hiçbir trafik kazası meydana gelmez. Temennimiz insanlarımızın sevdiklerine kazasız, belasız kavuşmasıdır” dedi.
Kurban bayramı denetimlerinde vatandaşların ayrıca kovid19’a karşı gerekli önlemlerin alınması noktasında da uyarıldığını belirten Bilmez, “Trafik ekiplerimiz aynı zamanda insanlarımızı maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda uyarmaktadır. Ayrıca ekipler bu sene şerit ihlalleri yapmaması için de sürücüleri uyarıyorlar. İnşallah biz bu bayramı huzur ve güven içinde hep birlikte geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarında vatandaşlarında kovid19’a karşı gerekli hassasiyeti göstermesini isteyen Vali Bilmez, “Bayram süresince mezarlıklar başta olmak üzere toplu ziyaretlerin, toplu bayramlaşmaların ve toplu ziyafetlerin yapılmaması için hıfzıssıhha kurulunca karar alındı. Bütün vatandaşlarımızın buna uymalarını mümkünse aile büyüklerini ziyaret etmekten imtina etmelerini, telefonla bayramlaşmalarını talep ediyoruz. İnşallah bu bayramı sevdiklerimizi üzmeden hep birlikte atlatırız. ‘Her yıl daha iyiye’ sloganı ile inşallah her günümüz bir önceki günden, her yılımız bir önceki yıldan daha da iyi olacaktır. Bu anlamdı bütün halkımızın bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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