Üvercinka, Kurban Bayramı'nı kutladı

Van’da Üvercinka Coffee Terrace, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Üvercinka Coffee Terrace yetkilileri bayramların; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ikliminin vuku bulduğu zamanlar olduğunu ifade ederek, “Bayramlar; kaynaşmanın ve paylaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı iklimlerdir. Zulmün, adaletsizliğin, savaşların olmadığı bir dünya temennisiyle başta ilimiz olmak üzere tüm insanlığın Kurban Bayramını kutluyoruz” dedi.

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