Minibüs şarampole yuvarlandı; sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VANEdremit karayolunda gece bir minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralanırken, eşi ve 2 çocuğu hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Van-Edremit karayolunda meydana geldi. Bayram alışverişi yaptıktan sonra eşi ve 2 çocuğuyla birlikte evine dönen Muhammet Yıkar (35), kullandığı 65 S 0034 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan minibüste sürücü Yıkar sıkıştı, eşi ve 2 çocuğu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonucu sürücü Yıkar, kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-07-31 09:53:57



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