Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü

Sudan'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Van'ın Çaldıran ilçesinde bayram günü akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Tekesuyu Mahallesi’ne bağlı Karadulda mezrasında meydana geldi. Akrabalar arasında bayramın birinci günü bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada A.D., yakını R.Ç.’yi bıçakladı. R.Ç. hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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