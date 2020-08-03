Van’da kurban eti dağıtma geleneği asırlardır sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da kurban eti dağıtma geleneği asırlardır sürüyor

İHA

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi sakinleri, Kurban Bayramında asırlardır devam eden geleneklerini sürdürüyor.

Van’da kurban eti dağıtma geleneği asırlardır sürüyor

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi sakinleri, Kurban Bayramında asırlardır devam eden geleneklerini sürdürüyor.
Mahalle sakinleri gelenek haline getirdikleri kurban eti dağıtımını bu yılda sürdürdü. Mahalledeki bütün vatandaşlar kurbanlarını keserek mahalle meydanında topluyor, toplanan kurbanlar vatandaşlar tarafından eşit paylara bölünüyor. Bölünen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine muhtar öncülüğünde tek tek dağıtılıyor.

“Kurban paylaştıkça güzel”
Asırlardır Kurban Bayramlarında aynı geleneğin devam ettiğini ifade eden Bilal Şöhret isimli mahalle sakini, kurban etinin tek noktada toplanıp, olması gerektiği gibi tüm mahalleye eşit olarak dağıtıldığını belirtti. Geleneğin yaygınlaşmasını isteyen Şöhret, “Biz bu geleneği babalarımızda, onlarda dedelerinde gördü ve onlardan gördüğümüzü biz de devam ettiriyoruz. Bu uygulamanın tüm mahallelerde yaygınlaşmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru olarak bulunan orman baykuşu büyüdü Van'da bu yıl 100 yaban kuşu doğaya kazandırıldı
YEREL HABERLER Yavru olarak bulunan orman baykuşu büyüdü Van'da bu ...
8 kişilik ekibin 3 yıllık çalışmasıyla Türkiye'de 'spesifik kimyasal' üretimine başlandı
YEREL HABERLER 8 kişilik ekibin 3 yıllık çalışmasıyla Türkiye'de ...
Eğlence çocukların ayağına geldi
YEREL HABERLER Eğlence çocukların ayağına geldi
Kaymakam Solak trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Solak trafik denetimi yaptı
Yakınlarından haber alamayan Afgan ve Pakistanlı aileler Van Barosu'na ulaşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yakınlarından haber alamayan Afgan ve Pakistanlı ...
Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor Fransa’dan getirdiği yumurtalarla kaz çiftliği kurdu Kaz etinin lezzetli olması için dağlarda yetişen nane ve kekikle besliyor Vanlı iş adamı Ömer Kasap; “Bölgemiz kaz yetiştiriciliğinde oldukça elverişli”
YEREL HABERLER Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere ...
Van’da eşsiz gün batımı
YEREL HABERLER Van’da eşsiz gün batımı
Van'da işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 1 ölü, ...
Gürpınar'daki kazada yaralananların sayısı 19'a yükseldi
YEREL HABERLER Gürpınar'daki kazada yaralananların sayısı 19'a ...
Van'da işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
YEREL HABERLER Van'da işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 1 ölü, ...
Gürpınar’da trafik kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı
YEREL HABERLER Gürpınar’da trafik kazası: 2 ölü, 20’ye yakın yaralı
Botu devrilince Van Gölü’ne düşen bir kişi boğuldu
YEREL HABERLER Botu devrilince Van Gölü’ne düşen bir kişi boğuldu
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
YEREL HABERLER Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
Van’da ‘Turta Girmemiş Orman’ oyunu sahnelenecek
YEREL HABERLER Van’da ‘Turta Girmemiş Orman’ oyunu sahnelenecek
'Yaşam Çadırında' sürücü ve yolculara trafikte uymaları gereken kurallar izletildi
YEREL HABERLER 'Yaşam Çadırında' sürücü ve yolculara trafikte ...
Van’da yaşanan göçmen dramları film konusu oldu Van Gölü’ndeki tekne faciası ‘Kırık Göç’ filmiyle beyaz perdeye taşınacak
YEREL HABERLER Van’da yaşanan göçmen dramları film konusu oldu Van ...
Van'da 15 yılda 360 bin ton atık, geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER Van'da 15 yılda 360 bin ton atık, geri dönüşümle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X