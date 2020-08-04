Çaldıran’dan bir mahalle karantinaya alındı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde bir mahallenin tamamı ile farklı mahallelerdeki iki ayrı ikamet karantinaya alındı.

Çaldıran İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, korona virüs vakalarının görülmesi üzerine Aşağı Yanıktaş Mahallesi karantinaya alındı. Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan ve Yukarı Sağmalı mahallelerinde de birer ev karantinaya alındı. Aşağı Yanıktaş Mahallesi giriş çıkışlara kapatılırken, sağlık ekiplerinin taramaları devam ediyor.

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