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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da su arıtma cihazlarına talep arttı

İHA

Van’da su arıtma cihazlarına talep arttı

Van’da içme sularındaki kireç oranının fazla olması, su arıtma cihazlarına talebi arttırdı.
Van’da yıllardır içme suyunda yaşanan sıkıntı, vatandaşları su arıtma cihazlarına yöneltti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avsuvan Su Arıtma Cihazları Sahibi Gani Acar, kentte suların kireçli olmasının yanı sıra sanayinin gelişmesi ve yeraltı sularındaki azalma nedeniyle vatandaşların su arıtma cihazlarına olan talebini arttırdığını ifade etti. ‘Sağlıklı bir yaşam için, Avsuvan su için’ sloganıyla yıllardır Van halkına hizmet verdiklerini dile getiren Acar, “Şu anda Van’da yaklaşık 8 bin kişiye hizmet veriyoruz. Geniş teknik servisimizin yanı sıra deneyimli personelimiz ile 724 halkımızın hizmetindeyiz” dedi.
Vatandaşların su arıtma cihazı alırken mutlaka göz önünde bulundurmaları gereken bazı tavsiyelerde bulunan Acar, “Uluslararası NSF belgesi su ayrıştırma cihazının kaliteli olduğunu gösterir. Bu belge Dünya Sağlık Örgütü'nün su arıtma cihazına verdiği bir belgedir. Vatandaşlar bu noktada cihazın kalitesine, filtre ve plastiğinin NFS onaylı olmasına dikkat etmesi gerekir. Bunun yanında referanslar ve firmanın geçmişi de bu anlamda önem arz eder. Piyasada şu anda kaliteli birçok ürün satılmaktadır. Bu anlamda bizler diyoruz ki, ‘Sağlıklı bir yaşam için, Avsuvan su için” diyoruz” ifadelerini kullandı.
Avsuvan su arıtma cihazlarının evsel ve endüstriyel olarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Acar, “Evsel olan cihazlarımız 8 ile 12 litre kapasiteli olup fiyatları 750 TL ile bin 800 TL arasında değişmektedir. Endüstriyel cihazlarımız ise 300 litreden başlayıp fiyatları ise 4 ile 100 bin TL arasında değişmektedir. Piyasadan ucuza temin edilen taklit ve sertifikasız filtreler sağlık açısından ciddi tehlike oluşturur. Vatandaşlarımız su arıtma cihazı alırken hem uluslar arası NSF belgesine dikkat etmeli, hem de periyodik bakımların yetkili servis ve uzman personel tarafından yapıldığını kontrol etmelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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