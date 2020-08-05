Van Barosu, göçmenlere mezar olan teknenin batmadan önceki görüntülerini paylaştı (2)



VALİLİK, VAN BAROSU'NUN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Barosu'nun paylaştığı, Van Gölü'nde batan ve şu ana kadar 61 kişinin yaşamını yitirdiği tekne faciasından önce teknede bir kaçak göçmen tarafından çekilen görüntülere ilişkin, Valilik tarafından açıklama yapıldı.

'GÖRÜNTÜLERİN, BATAN TEKNE İLE BAĞLANTISI OLMADIĞI KANAATİNE ULAŞILDI'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Twitter sayfasından '27 Haziran 2020 tarihinde Van Gölünde hayatını kaybeden sığınmacı/göçmenlerin son anların ait teknede çekilmiş görüntüler' başlıklı video paylaşılmıştır. Görüntülere 18 Temmuz 2020 saat 10:00 sıralarında ulaşılmış olup, İstanbul'da yaşayan ve görüntülerin ilk kaynağı olan Afgan uyruklu şahısla aynı gün içinde iletişim kurulmuştur. Afgan uyruklu şahıs ile yapılan telefon görüşmesinde, başka biri tarafından videonun kendisine gönderildiğini, görüntülerdeki kişileri tanımadığını, görüntülerin hangi araca veya kime ait olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Görüntüler analiz edildiğinde; videodaki teknenin batmış olan Akbaş isimli tekne ile herhangi bir benzerlik taşımadığı bu durumun tekne sahibi ile yapılan görüşmeler ile teyit edildiği, çıkan cesetler ile görüntülerdeki kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda eşkâllerin benzerlik göstermediği, kayıtta gün ışığının görüldüğü ancak olayın gece saatlerinde meydana geldiği tespit edilmiş olup, söz konusu görüntülerin meydana gelen tekne batma olayı ile bağlantısının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır." DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-08-05 18:16:20



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