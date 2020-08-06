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Van Gölü sahilleri atlı birliklere emanet Sahillerde devriye atan atlı birlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı birlik, Van Gölü sahilinde göreve başladı.

Van Gölü sahilleri atlı birliklere emanet Sahillerde devriye atan atlı birlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı birlik, Van Gölü sahilinde göreve başladı.
Oluşan yoğunluğun ardından Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Atlı Birliği de Van Gölü sahillerine inmeye başladı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan atlı jandarma ekibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye gezdi. Sahilde ilk etapta 2 kişilik ekip halinde gezen atlı birliği, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyardı.

Safir ve Tayga görevde
Astsubay Kıdemli Üstçavuş Alper Akça ve Jandarma Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız’ın biniciliğini yaptığı Alman ırkı Safir ile İngiliz ırkı Tayga, sahilde zaman geçirenlerden büyük ilgi gördü. Fransız ve Türk ırkı atlarında da görev için hazır olduğu Van’daki birlikte at sayısının önümüzdeki günlerde 10 olması hedefleniyor. Van Gölü sahilleri ile mesire ve piknik alanları başta olmak üzere motorlu araçların giremediği alanlarda önleyici kolluk kuvveti olarak görev yapan atlık birlik, oluşturduğu görüntüyle de büyük beğeni topladı. Van sınırları içerisinde bulunan halk plajı, sahil yolu, mesire alanları, liman ve dinlenme alanı gibi halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festivallerde ve şenliklerde görev alacak olan Van İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Birliğinin bölgenin huzuruna büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Vatandaşlardan atlı birliğe ilgi
İçişleri Bakanlığının oluru ile Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Birliğini Van Gölü sahilinde gören vatandaşlar, hem sevindiklerini hem de şaşırdıklarını belirtti. Vatandaşlar, atlı birliklerin görev almasıyla birlikte sahilde güvende olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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