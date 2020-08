Van'da atlı jandarma timi göreve başladı

Behçet DALMAZ-Safa ATMACA/VAN, (DHA)VAN'da vatandaşların yoğun olduğu ve araçlara kapalı olan bölgelerde, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı jandarma timi göreve başladı.

Van'ın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Atlı Jandarma Timi kuruldu. Toplamda 10 atın yer alacağı timde, şu an 4 at görev yapıyor. Edremit İlçesindeki sahil bandı, plaj ve mesire alanında ilk devriyesini gerçekleştiren atlı timi gören vatandaşlar, atların yanına gelerek cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çektirdi. Timde görev yapan atlardan 2001 doğumlu Safir Alman ırkı, 2003 doğumlu Tayban İngiliz, 2011 doğumlu Çelebi Fransız ve 2016 doğumlu Hazal isimli atın ise Gemlik ırkı olduğu belirtildi. Öncelikli Kolluk Kuvvetleri olarak görev yapacak olan atlı jandarma timinin binicileri olarak da Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Alper Akça ve Jandarma Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız atandı.

GÖREVE BAŞLADILAR; VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Atlı birlik timi, yaz sezonu boyunca jandarmanın sorumluluk alanındaki, araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik, mesire alanları ile halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda da görev yapacak. Atlı tim, gerek duyulduğunda Van'a yakın çevre il ve ilçelerde de görev yapacak.

Van Gölü Sahili'ne piknik yapmaya gelenler jandarmanın atlı timini görünce şaşırdıklarını söyledi. Vatandaşlar, "Bizim can ve mal güvenliğimiz için atlı timin görev yapması bizleri sevindirdi. İlk kez Van'da böyle bir tim görüyoruz. Bir yandan şaşırdık, bir yandan da mutlu olduk" dedi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, kurulan atlı jandarma timi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Van sınırları içerinde bulunan halk plajı, sahil yolu, mesire alanları, liman ve dinlenme alanı vb. halkımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda Van İl Jandarma Komutanlığı atlı jandarma birliğinin görev yapmasının bölgenin huzuruna, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne büyük katkı sağlamaktadır. İçişleri Bakanlığının oluru ile Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Birliği görevlerini başarı ile sürdürmektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Safa ATMACA

2020-08-06 10:50:24



