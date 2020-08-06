Çaldıran’da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı.

Denetime Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okusal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Atilla Adıyaman da ilçe merkezinde denetimlere katıldı. Bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen yetkililer, denetimlerde maskesi bulunmayanlar vatandaşlara maske de dağıttı.

Ülke olarak kurallara uyulduğu takdirde pandemi süreceğini rahat atlatacağımızı söyleyen Kaymakam Adem Can, “İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında kent genelinde kontrollü sosyal hayat döneminde ‘sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda bulunan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. İş yerlerinden sokaktaki vatandaşımıza kadar herkese ulaşarak tek tek uyarıyoruz. İlçe merkezinde polisimiz ve belediye zabıta ekiplerince sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Çaldıran ilçesi olarak bu denetimlerimiz pandemi süresince olduğu gibi devam edecektir. Bu konuda kurallara uymayanlara cezai işlem uyulayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelge sonrası Çaldıran’da korona virüs nedeniyle denetim yaptıklarını belirterek, “Denetimde halkımızı tek tek uyararak bakanlığın sunmuş olduğu kuralları anlatarak bilgilendiriyoruz. Pandemi sürecinde sosyal mesafenin korunması ve maske dağıtımı konusunda ciddi anlamda çalışmamız oldu. Pandemiden kurtulmanın yolu kurallara uymaktan geçer. Dikkat edilmezse yine sokağa çıkma kısıtlamaları gibi sorunlu günleri yaşamak zorunda kalacağız. Temennimiz kurallara uyularak eski sağlıklı günleri hep birlikte yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

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