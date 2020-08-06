Tuşba’da korona virüs denetimleri

Van’ın Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında ilçede denetim yaptı.

Tuşba genelindeki lokanta, restoran, kafe, market, berber ve kuaför salonlarını ziyaret edip denetleyen Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Taşdelen ve Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, sokaklarda ise maske, mesafe ve hijyen denetimleri yaptı.

Korona virüsün yayılma ve bulaşma hızını azaltma ve vaka sayısının önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye istinaden yapılan denetimlere bizzat katılan Kaymakam Duman ve Belediye Başkanı Akman ile beraberindekiler, Beşyol mevkiinden başlayarak İskele Caddesi, Sıhke Caddesi ve Otogar Kavşağı’nda bulunan lokanta, restoran, kafe, market, berber, kuaför salonlarını ziyaret edip denetlediler. Sokaklarda ise maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapan Kaymakam Duman ve Belediye Başkanı Akman; sosyal mesafeye, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında da esnafa bilgilendirme ve uyarılarda bulundular.

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