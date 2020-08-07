Yüzbaşıoğlu Sokak yeni çehresine kavuşuyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, modern bir görüntüye kavuşturmak için hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi, Bahçıvan Mahallesi’ndeki Yüzbaşıoğlu Sokak’ta (Hazreti Ömer Camisinden Akdamar Oteline çıkan ara) iyileştirme projesi uygulamak için çalışma başlattı. Proje kapsamında 500 metrelik yolda aydınlatmalar, yol ve kaldırım çalışmaları yapılacak. Yine sokakta bulunan sağlı sollu dükkanların cepheleri tek tip olacak. Özellikle trafik yoğunluğunun önüne geçmek için bir metrelik refüj ve araç yük indirme, bindirmeleri için cepler yapılması planlanıyor.



“Esnafımızın fikirleri bizim için önemlidir”

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, uygulanacak proje öncesi Yüzbaşıoğlu Sokak esnafıyla belediye hizmet binasında bir araya geldi. Başkan Vekili Aslan, belediye olarak bir plan dahilinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İpekyolu çok büyük bir ilçe, birçok ilden büyük, bu da bizim çalışma sorumluluğumuzu arttırıyor. İlgili birimlerimizle beraber merkez ve kırsal mahallelerimizi tahlil ediyoruz. Yapılacak çalışmaları önümüze koyuyoruz. Yüzbaşıoğlu Sokak, kent için çok önemli bir lokasyon. Buradaki yapıların görüntüsü ve sokağın genel durumu Van’a yakışmıyor. Burada iyileştirme projesi uygulayacağız. Proje ile sokak hak ettiği modern görüntüsüne kavuşacak. Tabi her zaman olduğu gibi bir yandan projeler yapıyoruz bir yanda ise o caddenin, sokağın esnafıyla istişare ediyoruz. Bizim için esnafımızın, sokak sakinlerinin fikirleri önemlidir. Projemizi ortak fikir çerçevesinde şekillendiriyoruz. Proje Van’ımıza, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Yüzbaşıoğlu Sokak esnafı ve sakinleri de, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan’a uygulanacak proje için teşekkür etti.

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