Özalp ilçesinde ot yangını

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Van’ın Özalp ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp ve Saray grup amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 bin bağ otun yandığı tespit edildi.

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