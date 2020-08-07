Van’da sağlık personeline promosyon

Van İl Sağlık Müdürlüğünde kadrolu ve 696 KHK işçi çalışanları ile bağlı sağlık tesislerinde 696 KHK sürekli işçi kadrolarına geçen personeller için yapılan promosyon ihalesi için sözleşme imzalandı.

Yapılan sözleşmede 4 bin 340 çalışan için promosyon ödenirken, pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığınca atanan kadrolu personellerle sürekli işçiler için de İl Sağlık Müdürlüğü girişimleriyle promosyon ödemesi sağlandı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık tesislerinde çalışan 4 bin 340 personel için 3 Ekim 2018 tarihinde sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Buna binaen promosyon ödemesi için sağlık müdürlüğümüze yeni atanan kadrolu ve sürekli işçi kadrosunda görev yapan 281 personellimizde sisteme dahil edilerek Akbank tarafından mutabakat yaptık.

Sağlık çalışanlarımız için en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Hayırlı olsun” dedi.

Akbank İpekyolu Şube yetkilisi Gülçin Karay ise pandemi salgını nedeniyle büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının her zaman yanında yer alacaklarını söyledi.

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