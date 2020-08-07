Erciş Belediyesinden asfalt kaplama çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi, ara sokak ve caddelerdeki bozuk yolları BSK asfalt ile kaplıyor.

“Halka hizmet Hakka hizmet” anlayışıyla çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Erciş Belediyesi, ilçe genelinde başlatmış olduğu çalışmalarla büyük takdir topluyor. İlçe genelinde merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere toplam 25 mahallede kilitli parke taşı projesi gerçekleştiren Erciş Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yolları bozuk olan sokak ve caddeleri BSK asfalt ile kaplıyor. Alkanat Mahallesi Batmaz Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş’i modern bir şehir seviyesine ulaştırmak için bütün belediye çalışanları olarak canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdan da bir tanesi BSK asfalt kaplama çalışmasıdır. Bizler, Erciş Belediyesi olarak ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ilçemize sunulmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet büyüklerimize, milletvekilimize, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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