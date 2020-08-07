İnşaatı devam eden Tıbbiye Camii’nde sosyal mesafeli Cuma namazı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler Cuma namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak inşaatı devam eden Tıbbiye Camii’nde kıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi yerleşkesi içerisinde 2017 yılında inşaatına başlanan Tıbbiye Camii’nde sosyal mesafeli Cuma namazı. 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan cami ve külliyenin içinde bay ve bayan dinleme salonları, Kur’an kursları, konferans salonu, abdesthaneler, duşluklar, aş evi, kütüphane, kreş ve toplantı odası olacak. Pandemi dolayısıyla Cuma namazlarının dış mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınırken, Tıbbiye Camii’n bugünkü misafirleri Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ve çok sayıda vatandaş oldu. Namaz sonrası külliyenin inşaatında inceleme yapan Vali Bilmez, rektör ve dekandan inşaat hakkında bilgi aldı.

Cami Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetimi, 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan cami ve külliyenin Van’ın yanısıra Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Kars ve Iğdır gibi çevre illerden gelecek olan hasta yakınlarına hizmet verecek. Bu nedenle külliyenin bitmesi için hayırsever iş adamları ve vatandaşların yardımına ihtiyacın olduğunu ifade ettiler.

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