Van Gölü’nün sırları Edremit Belediyesi ile aralandı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Van Gölü sırlarla, gizemlerle gizli bir göl”

Van’ın Edremit Belediyesi, Van Gölü derinliklerindeki sırlara dikkat çekmek amacıyla ünlü Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte bir dalış etkinliği düzenledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde her geçen gün bilim insanlarını heyecanlandıran ve yeni araştırmalara sevk eden keşifler yapılıyor. Van Gölü’nün sırlarla dolu olduğuna dikkat çekmek için harekete geçen Edremit Belediyesi, ünlü Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte bir dalış etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte bir açıklamada bulunan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, 600 bin yıllık bir tarihi olan Van Gölü’nün birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ifade etti. Doğanın önemini tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bir kez daha anladıklarını vurgulayan Ceylan, “Doğa olmadan insanın onu yaşama şansı yok. Bizde başkanımızla hem Van Gölü’nün sırlarını bir perdeyle aralamak hem de Van Gölü ile ilgili duyarlılık oluşturmak için bir dalış gerçekleştirdik” dedi.

Van Gölünde mikrobiyolitlerin yoğun bir şekilde bulunduğunu dile getiren Ceylan, “Burada 60 bin, 70 bin yaşında olan mikrobiyolitler var. İnsanoğlunun yaşıyla kıyaslanmaz. Van’da da artık bir dalış okulu var. Belediye başkanlarının bir görevi de doğa ve çevreyi korumaktır. Başkanımın burada öncü bir rol üstleneceğine inanıyor, kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Başkan Say, mikrobiyolitler için Van Gölüne dalış yaptı”

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte dalış yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Van Gölünün sırlarla gizli olduğunu belirterek, “Van Gölü; sırlarla, gizemlerle gizli bir göl, hatta deniz. Hem bunu tanıtmak hem de doğayla barışık yaşamak, doğayla uyumlu olmak anlamında dikkat çekmek istedik. Güzel bir dalış çalışması yaptık. İnşallah Van Gölü’nü; turizmiyle, doğasıyla, güzelliğiyle tüm dünyaya tanıtacağız. Edremit Belediyesi olarak turizm noktasında üzerimize düşen tüm çalışmaları yapacağız. İnşallah korona virüs salgınını atlattıktan sonra dalış okulları noktasında da ilk adımımızı atacağız” diye konuştu.

Başkan Say tarafından Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan’a tablo hediye edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

