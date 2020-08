Belediye Başkanı, Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için daldı

Safa ATMACA/EDREMİT (Van), (DHA)VAN'ın merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü'ndeki güzelliklere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte dalış yaptı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü´nde kirliliğin önlenmesi ve su altındaki güzelliklere dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ile birlikte dalış yaptı. Dalış sırasında Tahsin Ceylan´ın kameralarına yansıyan mikrobiyolitler ise güzelliği ile dikkat çekti.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü'nün güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Say, Van Gölü´nün sırlarla, gizemlerle dolu bir göl olduğunu belirterek, "Van'ın turizmi başta olmak üzere doğasıyla, güzelliğiyle çevresini tüm dünyaya tanıtacağız. Edremit Belediyesi olarak turizm noktasında üzerimize düşen tüm çalışmaları yapacağız. İnşallah koronavirüs salgınını atlattıktan sonra dalış okulları noktasında da ilk adımımızı atacağız" dedi.

Tahsin Ceylan ise doğanın önemini tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir kez daha anladıklarını vurguladı. 600 bin yıllık bir tarihi olan Van Gölü'nün birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirten Ceylan, "Bugün biz de başkanımızla birlikte Van Gölü´ne karşı duyarlılığın artması amacıyla dalış gerçekleştirdik. Doğa olmadan insanın onu yaşama şansı yoktur. O yüzden elimizden gerekeni yapmalıyız" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Başkan Say, Ceylan´a Edremit´in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği´nin bulunduğu tabloyu hediye etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Edremit Safa ATMACA

2020-08-08 15:02:45



