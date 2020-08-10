Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir lokantada düzenlenen programda konuşan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürü Özge Burak Değer, 2010 yılından itibaren bölge halkına hizmet verdiklerini ifade ederek, bu anlamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Uzun zamandan beri kentteki rehber öğretmenlerle bir araya gelmek istediklerini dile getiren Değer, ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüs salgını nedeniyle bunu ertelediklerini belirtti. Açıklamalarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin sağladığı fırsatlara değinen Değer, “Bu sene öğrencilerimiz, ilk 3 tercihte yüzde 75 tercih sırası bursu ve yüzde 100’e varan ÖSYM bursu alabilecekleri gibi öğrencilerimizin bu bursları da öğrenim hayatları boyunca devam edecektir. Ayrıca öğrencilerimiz 7 farklı oda tipinde olan yurtlarımızdan bütçelerine en uygun olanı seçerek kampüs içinde konaklayabilecek ve kampüs dışında öğrencilere sunulan ulaşım olanaklarından da ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir” dedi.

Değer, tüm öğrencilere bu tercih sürecinde ücretsiz eğitim danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyledi.

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