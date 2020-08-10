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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklarda sıkışan koyunlar kurtarıldı

İHA

Van'ın Saray ilçesinde otlandıkları esnada çıktıkları kayalıklardan inemeyen koyunlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda sıkışan koyunlar kurtarıldı

Van’ın Saray ilçesinde otlandıkları esnada çıktıkları kayalıklardan inemeyen koyunlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karahisar Mahallesi’nde kayalıklarda mahsur kalan 8 koyunun olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Saray Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ile koordineli olarak bölgede çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, yeniden sahibine teslim edildi.
Öte yandan, Edremit ilçesine bağlı Kiracılar TOKİ 18. Etap’ta da bir okulun korkuluğuna sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından yaralı bir şekilde kurtarılarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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