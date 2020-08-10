Milletvekili Arvas, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nı değerlendirdi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) sorunların çözüm yeri ve ülkemizin önünü açma iradesinin bulundu yer olduğunu belirterek, “27. Dönem 3. Yasama Yılı’nda Meclis'te reform niteliğinde çok sayıda yasal düzenleme hayata geçirildi” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nı değerlendiren Abdulahat Arvas, TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte milletvekillerinin birçoğu seçim bölgesine döndüğünü söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla siyasi partilerin ve milletvekillerin saha çalışmalarının bu yıl daha kısıtlı olacağı gibi göründüğünü dile getiren Arvas, milletvekili seçildiği tarihten itibaren yasama faaliyetlerinin olduğu günler dışında Van’da halkın içinde olmaya gayret gösteriyor. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmaları bayramdan hemen önce tamamladı. Yasama yılı tatili 1 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu süre içerisinde AK Parti milletvekilleri olarak seçim bölgelerimizde il, ilçe teşkilatlarımızın yapacağı programlar dahilinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kullarına dikkat ederek hemşehrilerimizle buluşacağız, ziyaretlerimiz olacak. Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın dertlerini dinleyecek, acılarını paylaşacak, sevinçlerine ortak olacağız” dedi.



“TBMM, sorunların çözüm yeri ve ülkemizin önünü açma iradesinin olduğu yerdir”

Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında AK Parti (291), CHP (138), HDP (57), MHP (49), İYİ Parti (37), TİP (2), BBP (1), DEVA (1), DP (1), DBP (1) ve SP (1) olmak üzere 11 siyasi parti ve 7 bağımsız milletvekili ile birlikte toplam 586 milletvekili bulunduğunu hatırlatan Arvas, şöyle konuştu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunların çözüm yeri ve ülkemizin önünü açma iradesinin olduğu yerdir. Meclis çatısı altında bulunan partilerin siyasi konularda rekabeti, farklılıkları olabilir. Ancak bu farklılıklar ülkemize ve milletimize karşı olan sorumluluklarımızın önüne geçmemelidir. Genel olarak bu anlayışla özellikle AK Parti grubumuz büyük bir özveri ile milletimizin lehine olacak düzenlemelere öncülük etmiş ve yasalaşmasını sağlamıştır.”



“Ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren birçok kanun kabul edildi”

27. Dönem 3. Yasama Yılı’nda Meclis'te reform niteliğinde çok sayıda yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Arvas, “Bu dönemde 118 birleşim gerçekleştirilmiş olup 27 kanun ve 40 sözleşme kabul edilmiştir. 27. dönem genelinde de toplam 56 kanun ve 53 sözleşme olmak üzere toplamda 109 teklif kabul edilmiştir. 27. dönemde; korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında salgının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeler içeren kanun, yargı alanında düzenlemeler getiren yargı paketleri; sıklıkla dile getirilen uzun tutukluluk sürelerine ilişkin eleştirilerin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1. yargı paketi, milletimizin hassasiyetlerini en üst düzeyde dikkate alarak hazırlanan, koşullu salıverme oranını yeniden düzenleyen infaz kanunu 2. yargı paketi, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler getiren 3. yargı paketi, barolarla ilgili düzenlemeler getiren, avukatlık kanununda değişiklik yapan kanun, askerliğe ilişkin önemli düzenlemeler getiren ve bedelli askerliği belirli bir sistematiğe bağlayan asker alma kanunu, sosyal medya hakkında kapsamlı değişiklikleri içeren internet ortamında işlenen suçlarla mücadeleye ilişkin kanunda değişiklik yapan kanun, 7247 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun, bu kanun ile Türkiye’de yaşanan afetlerin etkilerinin giderilmesine ilişkin bazı yerleşimler afet kapsamına alındı. Bu kapsama Van ilimizde Başkale ve Saray ilçelerimiz de dahil edildi. Buralarda meydana gelen afetler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahibi afetzedeler için hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, iş yeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşa edilecek ya da kredi desteği sağlanacak. Orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, iş yeri veya ahır sahibi afetzedelere hak sahibi olmak veya borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanacak. Toplumsal talep ve gereksinim olan, ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren bu gibi birçok kanun kabul edildi. Bilindiği gibi yasanın amacı, kamu yararını gözetmek ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermektir. Bu anlayışla inşallah yeni dönemde toplamsal beklentilere cevap verilecektir. Yasama tatili döneminde bulunacağımız faaliyet ve çalışmalarımız ile birlikte tarafımıza iletilen bütün talepleri bugüne kadar olduğu gibi AK Parti genel merkezimize ve hükümet yetkililerine ulaştırarak çözüm arayacağız. Bugüne kadar yaşadık ve gördük ki Türkiye’nin en büyük gücü, milletiyle ve onu temsil eden kurumlarıyla sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Bu farkındalık ve bilinçle bizde bütün teşkilatlarımız ile birlikte hemşehrilerimizle olan bağlarımızı güçlendirecek, dayanışmayı arttıracak, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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