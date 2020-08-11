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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkna edilen PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu

İHA

İkna edilen PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu

PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Ayn elArab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubu, yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yaptıkları çalışmada; PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubuyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışması sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur. 2014 yılında katılım yapan B.K. isimli örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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