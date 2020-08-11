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Korona virüs müzik aletlerine ilgiyi artırdı Van’da üretilen bağlamalar birçok ülkeden talep görüyor

İHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde 26 yıldır bağlama imalatı yapan Mehmet Vural, dünyanın birçok ülkesine bağlama gönderiyor.

Korona virüs müzik aletlerine ilgiyi artırdı Van’da üretilen bağlamalar birçok ülkeden talep görüyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde 26 yıldır bağlama imalatı yapan Mehmet Vural, dünyanın birçok ülkesine bağlama gönderiyor.
İpekyolu ilçesinde 14 yaşında çırak olarak bağlama imalatı işine giren Mehmet Vural (40), daha sonra ustasından ayrılarak kendisine ait bir atölye kurdu. Kurduğu atölyede hem bağlama imalatı yapan hem de satışını yapan Vural, Türkiye’nin dört bir köşesine ve dünyanın birçok ülkesine bağlama gönderiyor. Özellikle korona virüs tedbirleri süresince zamanlarını evde geçiren vatandaşların müziğe ilgi göstermesiyle birlikte bağlama imalatında yoğun bir mesai yapan Vural, son günlerde taleplere yetişemiyor.
İHA muhabirine konuşan bağlama yapım ustası Mehmet Vural, Van’da müziğe olan ilginin fazla olduğunu belirtti. Van’da müziğin profesyonel olarak yapıldığını ifade eden Vural, “Van’da bağlama kültürü Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü açıldıktan sonra büyük rağbet gördü. Eskiden bu işler alaylı olarak yapılıyordu ama okullar açıldıktan sonra daha profesyonel yapılıyor. Bunun en büyük nedeni Vanlı müzik öğretmenlerimiz sayesindedir. Bölgede en çok müzikle ilgilenin yetiştiği il Van’dır” dedi.

“Bizi en çok yurtdışına gönderdiğimiz bağlamalar mutlu ediyor”
Ürettikleri bağlamaları şu ana kadar Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini, ancak bunun yanı sıra çok sayıda ülkeye bağlama gönderdiklerini ifade eden Vural, “Bizi en çok yurtdışına gönderdiğimiz bağlamalar mutlu ediyor. Şu ana kadar Kanada, Amerika, Sri Lanka’ya gönderdik. Özellikle Sri Lanka’ya gönderdiğimiz bağlamalar bizi çok sevindirdi. Salgından sonra yeni normalleşmeyle birlikte üretimini yaptığımız bağlamaları yine göndermeye devam ettik. En son ise Kanada ve Almanya’dan gelen talep üzerine bu ülkelere de bağlama gönderdik” diye konuştu.

“Evlerinde vakit geçirenler müziğe yöneldi”
Korona virüs tedbirleri dolayısıyla evlerinde vakit geçirenlerin müziğe büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Salgınla birlikte müzik alanında çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu süreçte özellikle Van’da güzel işler çıkarıldı. Salgın nedeniyle evlerinde vakit geçirenler müziğe yöneldi. Müzik ve yemek yapımına en çok ilgi duyulmuştu. Tabi müzik daha eğlenceli kısmıydı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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