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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran’da korona virüs tedbiri denetimi

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Çaldıran’da korona virüs tedbiri denetimi

Van’ın Çaldıran ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Denetime Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdür Eyüp Mesut Taygun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile Esnaf ve Sanatkar Odası Başkan Yardımcısı Ömer Otman ve muhtarlar katıldı. Denetimde esnafı ve çarşı merkezinde bulunan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam ve beraberindekiler, Bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi. ayrıca denetimlerde maskesi bulunmayan vatandaşlara maske de dağıtıldı.
Açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakam Adem Can, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında korona virüs denetimleri yaptıklarını belirterek, “Yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda bulunan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. İş yerlerinden sokaktaki vatandaşımıza kadar herkese ulaşarak tek tek uyarıyoruz. Dünyada ve ülkemizde binlerce insanın ölümüne neden olan pandemiden kurtulmanın yolu sosyal mesafe, hijyen ve önerilen kurallara uymaktan geçiyor. Millet olarak güzel yarınları yaşayabilmemiz için bu kurallara uymak zorundayız” dedi.
Belediye Başkanı Şefik Ensari ise İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası Çaldıran’da korona virüs nedeniyle denetim yaptıklarını belirterek, “Ülkemizde binlerce insanımızı pandemiden dolayı kaybettik. Yüzlerce insanımız tedavi görmektedir. Yaz mevsiminden dolayı sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edilmemesi konusunda vatandaşlarımızı ve esnafımızı ziyaret ederek Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelge konusunda bilgilendiriyoruz. İlçemizde yaşayan kardeşlerimizden ve büyüklerimizden beklentimiz, kurallara uyarak güzel yarınları yeniden hep birlikte yaşamaktır. İlçemizde pandemi süresince gerekli hijyen kuralları uygulanırken, tüm iş yerlerimiz dezenfekte edildi” ifadelerini kullandı.

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