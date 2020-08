Edremit çiçeklerle süsleniyor

Van’ın Edremit Belediyesi; park, refüj ve yeşil alanlara çiçek ekmeye başladı.

Pandemi süreci ile birlikte kısıtlı imkanlara rağmen çalışmalarına hız veren ve çevreye de önem veren Edremit Belediyesi, ilçenin birçok yerindeki yeşil alanlara çiçekler ekerek güzelleştiriyor. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla ilçede her alanda başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise ilçenin her noktasına çiçekler ekiyor. Park, refüj ve yeşil alanlarda başlatılan çalışmalarda toplam 80 bin çiçeğin ekimi gerçekleştirilirken, şu ana kadar her çeşitten binlerce çiçeğin ekildiği açıklandı. Kadife çiçeği başta olmak üzere petunya, Yıldız, Çin karanfili ve gazanya, menekşe ve lale soğanı çiçeği ekilirken, Van Büyükşehir Belediyesinden de alınan desteklerle yaklaşık 80 bin çiçek toprakla buluşturuldu. 40 bin kadife, 10 bin menekşe, 10 bin petunya, 5 bin gazanya ve 5 bin adet de lale soğanının ekimi yapılırken, diğer çeşitlerden de 2’şer bin çiçek yapımı gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız ana arterler başta olmak üzere ilçe merkezi, parklar, refüjler ve birçok mevkide sürdürüyor.

