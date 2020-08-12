Çaldıran’da ot yangını

Van’ın Çaldıran ilçesinde çıkan yangında 500 bağ ot yandı.
Alınan bilgiler göre olay, ilçenin Erginler Mahallesi’nde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 500 bağ ot yandı.
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