Van sporculardan 2 madalya ve 1 kupa

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Takımı sporcuları Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yapılan Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışmalarında 2 üçüncülük madalyası ve 1 üçüncülük kupasıyla döndüler.

Türkiye Kürek Federasyonu 2020 faaliyet programı kapsamında 79 Ağustos 2020 tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışmalarında Van’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Takımı sporcularında Yusuf Noyan ile Yusuf Boz ikilisi U19 C 2X kategorisinde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası ve 1 takım üçüncülüğü kupası ile dönmeyi başardılar.

Van’a 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası ile 1 takım üçüncülüğü kupası kazanmayı başaran sporcu ve antrenörleri ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gösterdikleri başarılarından dolayı Van Kürek Takımı sporcularını tek tek tebrik etti.

Sporcular ile bir süre sohbet eden İl Müdürü İnanç, “Sakarya’da yapılan Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışmalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Şişecam gibi birçok büyük takımlarla zorlu mücadelelerinizde önemli başarılara imza atarak öncelikle 12’de 12 yaparak ilimizi finallere taşıdınız. Akabinde ise ilimize 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası ile 1 takım üçüncülüğü kupası kazanan siz sporcu kardeşlerimizi ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını nedeni ile sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İlimiz adına bu zorlu süreç sonrasında ortaya koymuş olduğunuz bu güzel başarılarınızdan dolayı hepinizi bir kez daha yürekten kutluyor, bundan sonraki katılacağınız yarışmalarda da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Antrenörü Taner Demir ise, sporcuların kendi kategorilerinde katıldıkları yarışmaların tamamında çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, “Yoğun ve disiplinli çalışmalarımızın neticesinde zorlu ve bizlerden çok iyi şartlarda antrenmanlara hazırlanan rakiplerimizi geride bırakarak, bu yarışlara katılım sağladığımız toplam 12 sporcumuzun tamamı öncelikle finallere kalarak önemli bir başarıya imza attılar. Sonrasında ilimize farklı kategorilerde 2 Türkiye üçüncülüğü ve 1 takım üçüncülüğü kupası kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah bu mutluluğumuzu ileriki tarihlerde yapılacak olan Türkiye şampiyonasında daha güzel başarılar kazanmakla taçlandıracağız. İlimiz adına kazanmış olduğumuz bu başarılarımız, gençlerimizi spora kazandırmamızda büyük bir rol oynuyor. Gençlerimiz tarafından son yıllarda kürek branşına katılımın bu denli artış göstermesi bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde su sporlarına ve kürek branşının gelişmesine büyük katkılarından, yakın ilgi ve alakalarından dolayı başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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