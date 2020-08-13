Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

İHA

Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

– Van’ın Saray ilçesinde polis kulübesinin alt kısmında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Saray Kaymakamlık binası girişindeki polis kulübesinin alt kısmından kedi sesi gelmesi üzerine görevli polis memurları sesin geldiği yere baktı. Kulübenin altında mahsur kalan kalan 2 yavru kediyi çıkaramayınca durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ilçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yavru kedileri mahsur kaldıkları yerden kurtardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen şahsın üzerinde 6 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen şahsın üzerinde 6 ...
Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Vanspor için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Vanspor ...
Van’da kaçak avlanılan 2 kınalı kekliğe el konuldu
YEREL HABERLER Van’da kaçak avlanılan 2 kınalı kekliğe el konuldu
Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı
Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
Din görevlisinden evi yanan aileye destek
YEREL HABERLER Din görevlisinden evi yanan aileye destek
Çaldıran Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor
Muradiye’de polis lojmanlarının temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Muradiye’de polis lojmanlarının temeli törenle atıldı
Van sporculardan 2 madalya ve 1 kupa
YEREL HABERLER Van sporculardan 2 madalya ve 1 kupa
Çaldıran’da ot yangını
YEREL HABERLER Çaldıran’da ot yangını
Başkale’de ot yangını
YEREL HABERLER Başkale’de ot yangını
Kahve Deryasından Van Masterlere moral yemeği
YEREL HABERLER Kahve Deryasından Van Masterlere moral yemeği
İmamlıktan minare ustalığına Emekli imamdan 15 şiddetine dayanıklı çelik minare Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelikten minare yapan imam, emekli olunca bu işi sanat haline getirdi Van depreminde görev yaptığı caminin minaresi yıkılınca çelik minare imal etmeye başladı
YEREL HABERLER İmamlıktan minare ustalığına Emekli imamdan 15 ...
Edremit Yeni TOKİ ve Kiracılar TOKİ’de su kesintisi
YEREL HABERLER Edremit Yeni TOKİ ve Kiracılar TOKİ’de su kesintisi
İpekyolu’nda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda korona virüs denetimi
Edremit çiçeklerle süsleniyor
YEREL HABERLER Edremit çiçeklerle süsleniyor
Van’ın yangın güvenliği denetleniyor
YEREL HABERLER Van’ın yangın güvenliği denetleniyor
DSİ’den taşkın riskini azaltma çalışması
YEREL HABERLER DSİ’den taşkın riskini azaltma çalışması
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem ...
Van'da kamyonette 61 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da kamyonette 61 kilo eroin ele geçirildi
Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ ...
Van’da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 61 kilo 495 gram eroin ele geçirildi
Vali Bilmez balkonda oturan kadınları uyardı: "Aman dikkat edin" Van’da geniş kapsamlı korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vali Bilmez balkonda oturan kadınları uyardı: "Aman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X