Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

– Van’ın Saray ilçesinde polis kulübesinin alt kısmında mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Saray Kaymakamlık binası girişindeki polis kulübesinin alt kısmından kedi sesi gelmesi üzerine görevli polis memurları sesin geldiği yere baktı. Kulübenin altında mahsur kalan kalan 2 yavru kediyi çıkaramayınca durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ilçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yavru kedileri mahsur kaldıkları yerden kurtardılar.
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