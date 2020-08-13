Ercişli Emrah Sokak yenilendi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Ercişli Emrah Sokak yeni yüzüne kavuştu.

İpekyolu Belediyesi ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek ve modern bir görüntüye kavuşturmak için hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında başlattığı projelerini hızlı bir şekilde sonuçlandıran İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kısa süre önce ilçeye bağlı Hafıziye Mahallesi Ercişli Emrah Sokak’ta çalışmalar başlamıştı. İlk olarak 400 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki sokakta asfalt sökümü yapan belediye ekipleri daha sonra bu sokakta oluk taşı, bordür döşeme ve gerekli yerlerde kaldırım yenileme çalışmaları başlattı. Altyapı çalışmaları ile birlikte zemin iyileştirme çalışmasının da gerçekleştirildiği yol, sıcak asfalt serimi ile sona ererken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ercişli Emrah Sokak ile bağlantısı olan sokaklarda da zemin iyileştirme, asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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