Hacıbekir caddesinde yenileme çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kenttin ana arterlerinde başlatılan değişimdönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kent estetiğine uygun olarak yapılan yol yenileme çalışmalarında yeşil alan ve peyzaj çalışmalarına ayrıca önem veriliyor. Bu kapsamda kısa bir süre önce başlayan SoydanSebze Hali kavşakları arasındaki 2,5 kilometrelik prestij cadde çalışmasında peyzaj, alt yapı, yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar kentin çevre dokusuna uygun bir şekilde yürütülürken, daha önce kaldırımlara plansız bir şekilde dikilen ve çalışma ile birlikte elektrik trafosunun dibinde ve yol ortasında kalan 3 adet ağaç yüklenici firma tarafından çalışmalarda kontrolsüz bir şekilde söküm aparatı olamadan sökülmüştür. Uygulama sonrası firma hakkında idari soruşturma başlatılıp cezai işlem uygulandı. Sökülen ağaçlar ise Edremit İlçesindeki kent ormanında değerlendirilmek üzere Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına teslim edildi.



"Yılda 21 bin ağaç dikiliyor"

Van Atıksu Arıtma Tesisi ile Katı atık Entegre Tesisi gibi çevreci projelere imza atan Van Büyükşehir Belediyesi’nin çevre duyarlılığını arttırarak yeni projelerine devam ediyor. Bu kapsamda son bir yılda bölgenin iklim koşullarına uygun olarak kentin yeşil alanlarına çeşitli türlerde yaklaşık 21 bin ağaç dikimi de gerçekleştirdi.

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