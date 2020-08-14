Gevaş'ta 2 bin 700 bağ ot yandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinelin bilgiye göre yangın, Gevaş içesine bağlı Bağlama

Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınının yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. 5 saat süren müdahaIe sonrası yaklaşık 2 bin 700 bağ ot yanarken, yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

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