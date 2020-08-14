Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü

DHA

Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´ın ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlıların pandemi nedeniyle gelememesi, kent esnafını etkiledi. Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç, daha önce yaz dönemlerinde yüzde 90-95 kapasite ile çalıştıklarını, ancak bu yıl pandemi nedeniyle yüzde 30 seviyesinde bile müşteri bulamadıklarını söyledi.
İran'a komşu olan Van'da sınır kapısının pandemi nedeniyle kapatılması, kentteki turizm sektörünü oldukça olumsuz etkiledi. Geçen yılın ilk 7 ayında 500 bin turistin giriş yaptığı kentte, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'dan yüzde 30'a düştü. Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç, sektör olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Maalesef bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle doluluk oranı yüzde 20 ile 30'a düşmüş durumda. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Piyasaya baktığımızda genel olarak bu sıkıntı devam ediyor. Bu yıl aylık olarak sürekli bir zarar söz konusu olmuştur. Bekliyoruz. Umarız en kısa zamanda bir sonuç alınır ve turizme bir adım atarız. Ruslar Antalya için nasıl anlam ifade ediyorsa, Van'ın ekonomisi için de İranlı turistler çok önemli. Çünkü Van esnafının yüzde 90'nın gözü İran sınır kapısında. Şu anda esnafın tamamının gözü İran'dadır. Antalya için birkaç gün önce nasıl Rusya'dan 23 bin turist alınıyorsa, biz de aynı şekilde İranlı turistleri ağırlamak istiyoruz. Tek dileğimiz İran'a açılan sınır kapılarının açılmasıdır. Daha önceki yıllarda günde 8 bin ile 10 bin arasında kişiyi misafir ediyorduk. Zor günler geçiriyoruz. İnşallah bu günleri de aşarız" dedi.
'VAN ESNAFI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR'
Van Gölü Havzası Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, pandemi sonrası Van esnafının zor günler geçirdiğini ifade etti. Tunçdemir, "Van Gölü Havzası olarak İran pazarından ciddi şekilde yararlanıyorduk. İran pazarı bizim için geçim kaynağıydı. Pandemiden sonra İran'a açılan sınır kapıları kapandıktan sonra özellikle otellerdeki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Burada en büyük zararı da turizmciler gördü. Van esnafı olarak zor durumdayız. İran pazarı bizim için çok önemli. Şu anda buradaki turizmcilerin hepsi zarar ediyor. Tek temennimiz sınır kapısının bir an önce açılmasıdır. Pandemiden dolayı bizim yurt dışı ile olan bütün organizasyonlar iptal oldu. Bu bölgede İran'a açılan 3 sınır kapımız vardı. Bu 3 sınır kapısından Van'a müşteri geliyordu. Buraya gelen İranlı turistler Van'da kalıyordu, dana sonra da İstanbul ve Antalya'ya gidiyordu. Şu an turizm işi ile uğraşanların hepsi zarar ediyor" diye konuştu.
Uzun yıllar kentte esnaflık yaptığını belirten Yusuf Adıyaman, "İranlıların ekonomik olarak katkısı çok fazlaydı. Pandemi sürecinde işlerimiz çok azaldı. 25 gün kapalı kaldık. İranlıların gelmemesi de bizi yüzde 60-70 civarında etkiledi. Çünkü İranlı turistlerin Van esnafına çok büyük katkıları vardı. İnşallah bir an önce bu pandemi biter ve sınır kapıları yeniden açılır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-08-14 08:18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terfi eden ilçe emniyet amiri Kırtıl’ın apoletlerini Kaymakam Sayar taktı
YEREL HABERLER Terfi eden ilçe emniyet amiri Kırtıl’ın apoletlerini ...
Okul bahçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Okul bahçesinde çocuklar için tiyatro oyunu ...
Futbol hakem camiası düğünde buluştı
YEREL HABERLER Futbol hakem camiası düğünde buluştı
Başkanı Tanış, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Tanış, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü ...
Van'da martı ölümlerinin nedeni; açlık ve stres
YEREL HABERLER Van'da martı ölümlerinin nedeni; açlık ve stres
Van Gölü'nde dürbünle 'canavar' aradılar
YEREL HABERLER Van Gölü'nde dürbünle 'canavar' aradılar
Gevaş'ta 2 bin 700 bağ ot yandı
YEREL HABERLER Gevaş'ta 2 bin 700 bağ ot yandı
Hacıbekir caddesinde yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hacıbekir caddesinde yenileme çalışmaları devam ...
Vali Bilmez sınır hattında güvenlik duvarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez sınır hattında güvenlik duvarını inceledi
Van büyükşehir belediyesi okulları onarıyor
YEREL HABERLER Van büyükşehir belediyesi okulları onarıyor
Van‘daki martı ölümleri
YEREL HABERLER Van‘daki martı ölümleri
Van çevre yolunun son durumu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Van çevre yolunun son durumu masaya yatırıldı
Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret
YEREL HABERLER Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret
Bozyiğit’in sulama kanalı hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Bozyiğit’in sulama kanalı hizmete sunuldu
Ercişli Emrah Sokak yenilendi
YEREL HABERLER Ercişli Emrah Sokak yenilendi
Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen şahsın üzerinde 6 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen şahsın üzerinde 6 ...
Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Vanspor için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Vanspor ...
Van’da kaçak avlanılan 2 kınalı kekliğe el konuldu
YEREL HABERLER Van’da kaçak avlanılan 2 kınalı kekliğe el konuldu
Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı
Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Van'daki martı ölümleri tedirgin ediyor
Din görevlisinden evi yanan aileye destek
YEREL HABERLER Din görevlisinden evi yanan aileye destek
Çaldıran Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X