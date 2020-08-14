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Van Gölü'nde dürbünle 'canavar' aradılar

DHA

Van Gölü'nde dürbünle 'canavar' aradılar


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde cep telefonu kamerası görüntülerine yansıyan sırtı zikzaklı, hızlı hareket eden yaklaşık 15 metrelik cisim, gölde balıkçılık yapanların da dikkatini çekti. Balıkçılar, cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çeken Züleyha Sona'yı da yanlarına alarak görüntülerin çekildiği bölgede dürbünle var olduğu iddia edilen canavarı aradı. 
Tuşba ilçesindeki Adır Mahallesi'ne tatil için kardeşi ve kuzeni ile gelen Züleyha Sona, Van Gölü sahilinde gezmeye çıktı. 3 kişi, bu sırada gölde bir hareketlilik olduğunu fark etti. Sona, cep telefonu kamerasıyla hareketliliği kaydetti. 3 genç kızda da korku ve heyecana neden olan bu görüntüler, yıllardır bölgede balıkçılık yapanları da dikkatini çekti. Görüntüleri izleyen 25 yıllık balıkçı Ahmet Çıkla, bir grup arkadaşı ve görüntüleri çeken yeğeni Züleyha Sona'yı da alarak göle açıldı. Balıkçı Çıkla, bölgeye giderek varlığı ve yokluğu yıllardır tartışma konusu olan ve çekilen bu son görüntülerle birlikte yeniden gündeme gelen Van Gölü Canavarı'nı aradı.
'HEPİMİZ BİLİYORUZ VAN GÖLÜ'NDE GERÇEKTEN BÖYLE BİR CİSİM VAR'
Göle açılan Çıkla ve beraberinde bulunan yeğeni Züleyha Sona dürbünle sürekli göl yüzeyinde gözetleme yaptı. Tekrar görme umudu taşıdıklarını anlatan Sona, "Görüntüyü 2 gün önce çektim. Bugün de balıkçı teknesiyle yine o cismi görürüz düşüncesi ile göle açıldık. Çünkü ben gerçekten o gün o cismi gördükten sonra çok heyecanlandım. Büyük bir merak uyandı bende. Bu haber yerel ve ulusal medyada da geniş yer buldu. Ben bu sefer daha yakından görürüm düşüncesiyle tekneyle göle açılarak gözetleme yaptım. İnşallah yine görürüm. Çünkü gerçekten ilk gördüğüm zaman çok heyecanlanmıştım. Uzundu, sırtı da zikzaklıydı. Benim ilk aklıma gelen 'Van Gölü Canavarı' oldu. Belki de farklı bir cisimdir. Şunu hepimiz biliyoruz ki; gerçekten Van Gölü'nde böyle bir cisim var. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.
'İLK KEZ BÖYGLE BİR ŞEYE TANIK OLDUM'
Teknesiyle göle açılan Ahmet Çıkla ise Van Gölü'nde görülen cisimle ilgili haberi televizyon kanallarında izleyince kendisini de heyecanlandığını söyledi. Çıkla, "Ben 25 yıldır burada balıkçılık yapmaktayım. İlk kez böyle bir şeye tanık oldum. Bugün de o cismi bir daha görebilir miyiz diye Van Gölü'nü gezdik. Görüntülerde izlediğimiz kadarıyla o cismin sırtı timsah sırtı gibi zikzaklı, başı ise büyük bir yılana benziyordu. Bunun araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
'O CİSMİ ÇOK MERAK EDİYORUZ'
Dürbünle göl yüzeyini gözetleyen Yusuf Sona da merak ettikleri için balıkçı teknesiyle göle açıldıklarını belirterek, "Dürbünlerimizle her yeri taradık. Ama şu ana kadar bir şey bulamadık. Çekilen görüntülerde sırtı tırtıklı olarak görülüyor. 2 gün önce kızlar görmüş. Biz de 'belki denk geliriz' diye tekneyle göle açıldık. Görüntüleri gördükten sonra çok heyecanlandık. Timsaha benzettim. Bunun araştırılması gerekir. Belki farklı bir hayvan türü olabilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-08-14 08:29:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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