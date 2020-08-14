Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışma yaptıkları belirtildi. 14 Ağustos 2020 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, yasa dışı pankart hazırlama/asma eyleminde bulunduğu belirtilen açıklamada, “İlimizde mahalle, sokak olaylarına taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle karıştığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, ikamet ve iş yeri aramalarında; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.