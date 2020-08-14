Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışma yaptıkları belirtildi. 14 Ağustos 2020 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, yasa dışı pankart hazırlama/asma eyleminde bulunduğu belirtilen açıklamada, “İlimizde mahalle, sokak olaylarına taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle karıştığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, ikamet ve iş yeri aramalarında; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.