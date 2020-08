Babaları tarafından terk edilen Ecevet ailesi sıcak yuvalarına kavuştu

Van’ın Çaldıran ilçesin Soğuksu Mahallesi Gülizar mezrasında ikamet eden Ecevet ailesi, Kaymakam Adem Can’ın desteğiyle sıcak yuvalarına kavuştu.

Çaldıran ilçesin Soğuksu Mahallesi Gülizar mezrasında ikamet eden Ecevet ailesi, Kaymakam Adem Can’ın desteğiyle sıcak yuvalarına kavuştu. Babaları tarafından terk edilen 4 çocuk ve anne Zinnet Ecevet’in yıkık bir evde ikamet ettiğini duyan Çaldıran Kaymakamı Adem Can İran sınırın da bulunan Ecevet ailesini evlerinde ziyaret ederek durumu yerinde inceledi. Yaşanabilir bir ev ortamlarının olmadığını gören Kaymakam Can, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkililerine bir evin yapılması talimatını verdi. Belediye ve ilçede bulunan iş adamlarında yardımıyla üç haftalık kısa sürede Ecevet ailesine ev yaptırılarak teslim edildi. Evlerinin anahtarını aileye teslim eden Kaymakam Can, devletin her zaman vatandaşı için var olduğunu ifade ederek, “İlçemizde maddi durumları kötü olan her vatandaşımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. İlçemizde evleri yaşanabilir durumda bulunmayan on aileye ev yaptık yapmaya da devam edeceğiz. İlçemizin İran sınırında ikamet eden anne ve çocuklarının ikamet ettikleri ev yıkık yaşanabilir durumda değildi bu beş kişilik kimsesiz ailemizin evini ziyaret ederek üç haftada yeni evlerini yaparak evlerinin anahtarını teslim ettik. Yaptığımız hizmette bizlere katkı sunan Belediye Başkanımız Şefik Ensari, ilçemizin işadamları olan Nasır Bilici, Adem Çınarbay ve Nurullah Ertopçu ve Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu ya teşekkür ediyorum bundan sonraki süreçte Ailemize desteklerimiz devam ederken 4 yavrumuzun eğitimlerini en iyi şekilde devam edebilmelerini sağlayarak Devlete, millete ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetişmeleri için çabalarımız devam edecektir” dedi.

Anne Zinnet Ecevet, "Ailemiz 5 kişilikti evimiz yaşanabilir durumda değildi. Kaymakamımız evimize gelerek durumumuzu gördü kısa bir sürede evimizi yaparak bize anahtarımızı verdi. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuklarımla yeni evimizde güzel bir yaşam devam ederek çocuklarımı devletime milletime hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeye çalışacağım” şeklinde konuştu

