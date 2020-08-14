Van´da etkisiz hale getirilen Gri Liste'deki teröristin, 2 işçiyi şehit ettiği ortaya çıktı

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı´nın düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen Destan kod adlı PKK'lı Belyan Bozyiğit´in, 2 işçinin şehit edildiği, 8 işçinin de yaralandığı düzenleyen teröristlerden biri olduğu öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristten birinin, 500 bin TL para ödülüyle gri listede aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi. DHA´nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, terörist Bozyiğit'in 8 Haziran 2020 tarihinde Çatak ilçesi Narlı Mahallesi´nde, Belbuka Yaylasına giden yolun iyileştirme faaliyetinde çalışan işçileri taşıyan minibüse el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler arasında olduğu belirlendi.
OPERASYONLARDA ARANAN TERÖRİSTLER HEDEF
Terör örgütü PKK´ya yönelik yılbaşından bugüne kadar 63 binin üzerinde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 38´i gri, 17´si turuncu ve 2´si kırmızı olmak üzere 64 üst düzey, toplam 475 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 4 binin üzerinde kişi gözaltına alındı, 800´ün üzerinde şüpheli tutuklandı. Etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinden 60´ının İçişleri Bakanlığı´nın aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi. Son 8 ayda yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen 65 teröristten, 38´sinin gri, 17´sinin turuncu, 2´sinin kırmızı, 2´sinin mavi ve birinin yeşil listede olduğu belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Van Hilal Öztürk
2020-08-14 12:57:24
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