Van'da martı ölümlerinin nedeni; açlık ve stres (2)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖLÜ MARTILARI TOPLADI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası'nda telef olan martıları topladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Adır Adası iskelesi başta olmak üzere sazlık alanlar ve sahildeki ölü martıları topladı. Ölü martılar, çuvallara konularak gömülmek üzere katı atık entegre tesisine götürüldü.

Her yıl bu dönemde martı ölümlerinin yaşandığını belirten Büyükşehir Belediyesi´nin Çevre Mühendisi Gökhan Dursun ise, "Martı ölümlerinin nedeni açlık ve susuzluk. Bu ölümler her yıl yaşanıyor. Bizler de telef olan martıları her yıl olduğu gibi bu yıl da rutin olarak topladık. Toplanan martılar gömülmek üzere katı atık entegre tesisine götürüldü" dedi.

Mahalleli martıları toplayan ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-08-14 13:28:01



