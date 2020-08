Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer: “Maddi manevi her zaman Vanspor’un emrindeyim”

Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, maddi manevi her zaman Vanspor’un emrinde olduğunu söyledi.

Daha önce yaptığı açıklamasında birliktelik çağrısı yapan Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, bu çağrısını yineleyerek her zaman Vanspor ve Van halkının yanında olduğunu söyledi. Vanspor’un geleceği ve birlikteliği için ortak paydada buluşturmanın kilit ismi Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Süer, “Görüşmemizde bu girişimimizin Van’ın birlikteliği için olduğunu ifade ettim. Kendisine kongrede aday olup olmayacağını sorduğumda bana aday olmayacağını beyan etti. Bende kendisine böyle bir oluşuma abilik etmesini, kendisi ve yönetimi tarafından bırakılan icra ve temlikleri kaldırmasını ve bunu Vanspor’a hibe etmesini rica ettim. Kendileri ve ekibinin takımın başına geçerken kimsenin onlardan herhangi bir para talebinin olmadığını ilettim. Kendisinin 2,5 yıl bu takımın başında başkanlık yaptığını ve bunun için bu fedakarlığı yapmasını rica ettim. Vanspor’un; Van’ın ortak değeri olduğunu, ticari bir şirket olmadığını söyledim. Kendisi ise böyle bir fedakarlık yapamayacağını ifade etti. Bende şimdiye kadar Vanspor’a sunduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettim” dedi.

Başkan Yenitürk’e, kendisi ve yönetimi tarafından oluşturulan delegelerle seçime girilemeyeceğini hatırlattığını ifade eden Başkan Süer, “Dün yaptığım basın açıklamamın arkasında olduğumu ve bu görevin bana tebliğ edilmesi durumunda Vanspor ve Van’ın emrinde olduğumu tekrar beyan ediyorum. Bu anlamda şahsıma Vanspor taraftarı başta olmak üzere spor camiasından, iş dünyasından, Van bürokrasisinden, sivil toplum kuruluşlarından ve basından gelen teveccühlere çok teşekkür ediyor, her zaman Vanspor’un emrinde olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

