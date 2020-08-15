Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Ebabil, Martı ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

Van’ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Ebabil, Martı ve Kaya Güvercini Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Kuşları tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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