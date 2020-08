Vanspor FK başkan adayı Süer; “Adaylıktan çekilme söz konusu değildir”

Vanspor Futbol Kulübü başkanlığına aday olan iş adamı Ali Süer, “Adaylıktan çekilmediğimi sadece Vanspor FK’ya gölge düşürmemek, herhangi bir polemiğe ve olumsuzluğa sebebiyet vermemek için şahsım ve birlikte hareket ettiğim değerli arkadaşlarımızla gelen kurula katılım sağlamayacağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz” dedi.

Vanspor FK olağan üstü genel kurulun spor kamuoyundan, iş dünyasından, spor basını ve değerli Vanspor FK taraftarlarından almış olduğumuz teveccüh doğrultusundan yönetimsel anlamda zorlu bir süreçte geçen takıma hizmet etmem için şahsıma gelen çağrıları karşılıksız bırakmamak için tüm imkanlarımla göreve hazırım. Vanspor FK’nın hak ettiği yere taşımak istediğimizi dün Servet Yenitürk beyle yaptığım. 3 saatlik yüz yüze görüşmemizde açık bir şekilde ifa ettim. SGK vergi ve futbolcuların alacağını üstleneceğimi, Servet beyin ve yönetiminin Vanspor FK hesaplarına bıraktığı temlik ve ipotekleri kaldırmasını ve bu paranın Vanspor FK’ye bağış yapmasını istedim. Ancak kendileri Vanspor FK’nin geleceği için olumsuz cevap verdi. Bugün saat 15:00 te yapılacak olan genel kurul öncesi an itibariyle Servet Yenitürk ve yönetimi tarafından bizim çağırımıza herhangi olumlu bir dönüş yapılmamıştır. Buda gösteriyor ki Servet Yenitürk Vanspor FK başkanlığı ve yönetimi için alternatif bir liste oluşturulmuştur” dedi.

Yenitürk ve yönetiminin oluşturduğu delegasyonla bugünkü genel kurulu tamamlayacağının altını çizen Süer, “Yenitürk ve yönetiminin belirlediği delegelerle yaptığı genel kurulun Vanspor FK’nın menfaatlerinden uzak ve demokratik olmadığını kamuoyunun bilmesini isteriz. Bu durumda kendi delegasyonun katılım sağlayacağı genel kurula, Vanspor FK’ya gölge düşürmemek, herhangi bir polemiğe ve olumsuzluğa sebebiyet vermemek için şahsım ve birlikte hareket ettiğim değerli arkadaşlarımızla katılım sağlamayacağımızı kamuoyunun bilmesini isteriz. Yenitürk ve yönetiminin Vanspor FK’nın hesaplarına koyduğu icra ve temlikleri genel kurula bırakmıştır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Her zaman Vansporumuzun, taraftarımızın ve Van halkının emrinde olduğumu bir kez daha belirtir” şeklinde konuştu.



“Çekilme söz konusu değildir”

Bugün Twitter hesabından yaptığım paylaşım Vanspor FK’y’a gölge düşürmemek için Servet Yenitürk ve yönetimi tarafından Vanspor FK hesaplarına ve Vanspor FK genel kuruluna bırakılan icra ve temliklerinden dolayı katılmayacağımız belirtimişiz. Ancak Vanspor FK’nın başkanlığı ve yönetimi için her zaman hazır olduğumuzu belirtiriz” dedi.

