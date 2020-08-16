Van'da trafik kazası, 6 yaralı

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Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, VanGevaş karayolu üzerindeki Atalan mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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