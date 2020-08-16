Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırkgeçit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Dağda 25 keçi ile 1 kuzunun mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda keçiler mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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