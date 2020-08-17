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Bakanı Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru’nun isminin verildiği parkın açılışını yaptı

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve Van depreminde hayatını kaybeden Dr. Miyazaki Koru'nun isminin verildiği parkın açılışını yaptı.

Bakanı Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru’nun isminin verildiği parkın açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve Van depreminde hayatını kaybeden Dr. Miyazaki Koru’nun isminin verildiği parkın açılışını yaptı.
Bir dizi incelemelerde bulunmak ve açılış yapmak üzere Van’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havaalanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile kurum amirleri karşıladı. Havaalanının ardından ilk olarak Edremit ilçesindeki parkın açılışına katılan Bakan Karaismailoğlu, burada açılış öncesi bir konuşma yaptı. Depremde Vanlıların yardımına koşan Dr. Miyazaki Koru'nun adının parka verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bugün buraya bakanlığımızın yatırımları hakkında incelemeler ve görüşmelerde bulunmak üzere geldik. Böyle güzel bir hizmetin açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Edremit Belediyesinin böyle hayırlı bir hizmeti Vanlılara kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Büyükelçimizin de bu açılışında bulunması ayrıca bizleri daha da mutlu etti. Dr. Miyazaki Vanlı kardeşimizin yardımına koşarken vefat etti. Bu yüzden kendisini saygıyla anıyoruz. İnşallah bu Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğimizi unutturmayacak” dedi.
Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ve bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini dile getiren Karaismailoğlu, “Bugün de 17 Ağustos. Büyük deprem felaketlerinin yaşanmamasını diliyorum. Dr. Miyazaki Koru Parkı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Türk, Japon dostluğunun ilelebet sürmesi dileğiyle parkımız tüm Vanlılara hayırlı uğurlu olsun” şeklinde skonuştu.
Türkiye ve Japonya birbirinden uzak olsa da kalplerinin yakın olduğunu ifade eden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio ise depremde hayatını kaybeden Dr. Miyazaki Koru’nun adının parka verilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, Türk ve Japonya yetkililerine teşekkür etti.
Kurdele kesiminin ardından parkı gezen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Van Valiliğine geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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