Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazakiyi saygıyla andığını belirtirken, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğin de hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Van Ferit Melen Havaalanı'nda karşılanan Bakan Karaismailoğlu, ardından merkez Edremit Belediyesi'nce Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki 15 bin metrekarelik alana yaptırılan Dr. Atsushi Miyazaki Parkı'nın açılışına katıldı. 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Miyazaki'nin büstü ve özgeçmişinin de bulunduğu parkın açılışını, Bakan Karaismailoğlu, Japonya Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte yaptı.

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı yatırımları için gelmiştik. Güzel bir hizmetin açılışında bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Edremit Belediyesi'ne böyle hayırlı bir hizmeti Vanlılara kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçi'nin de bu açılışta bulunması bize büyük mutluluk verdi. Dr. Miyazaki Van'daki kardeşlerimize yardıma koşarken vefat etmesi bize büyük üzüntü yaşatmıştır. Kendisini saygıyla anıyoruz. İnşallan Türkiye ile Japonya arasındaki kardeşliğimizi de hiçbir zaman unutturmayacak. Dr Miyazaki'yi saygıyla anıyorum. Biliyorsunuz ülkemiz deprem kuşağında. Bu deprem kuşağında da her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bugün 17 Ağustos. Büyük deprem felaketlerinin de yaşanmamasını diliyorum. Dr. Miyazaki parkının da Vanlalılara hayırlı olmasını, ayrıca Türk-Japon dostluğunun da ilelebet sürmesini diliyorum" dedi.

Büyükelçi Akio ise depremlerde hayatını kaybedenler için dua ettiğini söyledi. Japonya'dan Van'a yardıma gelen Dr. Atsushi Miyazaki'nin unutulmadığı ve hatırlandığı için de minnettarlık duyduğunu ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-08-17 12:15:01



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