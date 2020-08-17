Bakan Karaismailoğlu: “Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: “Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldığını ve onlarcasının da bittiğini belirterek, şu ana kadar 9 milyar TL bedelli proje yapıldığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu: “Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldığını ve onlarcasının da bittiğini belirterek, şu ana kadar 9 milyar TL bedelli proje yapıldığını söyledi.
İncelemelerde bulunmak ve açılış yapmak üzere Van’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı, Gar Müdürlüğü, Tuşba Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, TCDD Feribot İskele Sahilinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu’na İskele Mahallesi'ndeki sahil iskelesi incelemelerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve kurum müdürleri eşlik etti.
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın Van ile ilgili projeleri ve yatırımları konusunda gerekli istişarede ve incelemelerde bulunduklarını belirtti. En büyük hedeflerinin devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi ve Van’ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerin planlamasını yapmak olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Van bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldı ve onlarca proje ise bitti. Van’a yaklaşık 9 milyar TL civarında proje yapıldı. Devam eden pek çok da projemiz var. İnşallah vatandaşın yaşam koşullarını rahatlatacak projeleri bir bir hizmete alacağız ve yenilerini yapacağız” dedi.

“Van ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesidir”
Van’ın gündemini meşgul eden çevre yolu için de görüşmeler yaptıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah orada da ciddi ilerlemeleri kaydedip Vanlıların hizmetine sunacağız. Van ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımızın değer ve önem verdiği bir bölgedir. Şu an Van Gölü kıyısındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının Van feribot iskelesinin bulunduğu yerdeyiz. Salgın sürecinde demir yollarının önemi biraz daha anlaşıldı. Buradaki kapasite iki katına çıktı. İran ile olan ticaret demiryollarından sağlanmaktadır. Ülkemize lojistik anlamında çok büyük değer katan bir bölgedir” diye konuştu.

“Salgın sonrasında daha büyük kapasitelere ulaşacağız”
Türkiye’de salgın sonrası demiryolu taşımacılığı kapasitesini genişleteceklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde şu an demiryolu taşımacılığı, genel taşımacılık içerisinde yüzde 4’lerdedir. Kısa zamanda bunu yüzde 10’lara çıkarmayı, 2025 sonrası da yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Lojistik olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi demiryolu taşımacılığıdır. Burası da Türkiye ile İran’ın lojistik anlamında bağlantı sağlayan önemli bir noktadır. İskele etrafında çevre düzenlemesi başladı. İkinci iskeleyi de yapıp aynı anda iki tane feribot yüklemeboşaltma yapabilecek şekilde yılsonuna kadar buradaki işlerimizi tamamlayacağız. Burayı da kısa sürede daha güzel bir şekilde Vanlıların hizmetine sunacağız.”
Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle birlikte PTT Başmüdürlüğü ve Gürpınar Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının ...
Bakan Karaismailoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret
Van’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu
YEREL HABERLER Van’da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Van büyükşehir, ticari potansiyeli olan alanları asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van büyükşehir, ticari potansiyeli olan alanları ...
Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının ...
Bakanı Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru’nun isminin verildiği parkın açılışını yaptı
YEREL HABERLER Bakanı Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki Koru’nun isminin ...
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Van'da '65 yaş' kararlarını destekleyen de var eleştiren de
YEREL HABERLER Van'da '65 yaş' kararlarını destekleyen de var ...
İstinat duvarları arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER İstinat duvarları arasında mahsur kalan yavru kedi ...
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
YEREL HABERLER Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını
Erciş'te hayvanlarla yaylaya yolculuk dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Erciş'te hayvanlarla yaylaya yolculuk dronla ...
Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Van'da trafik kazası, 6 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası, 6 yaralı
Başkan Berge iş yeri açılışına katıldı Güler AVM hizmete açıldı
YEREL HABERLER Başkan Berge iş yeri açılışına katıldı Güler AVM ...
Van Spor FK’nin olağan kongresinde aday çıkmadı
YEREL HABERLER Van Spor FK’nin olağan kongresinde aday çıkmadı
Vali bilmez, prestij cadde çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali bilmez, prestij cadde çalışmalarını inceledi
Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi ...
Vanspor FK başkan adayı Süer; “Adaylıktan çekilme söz konusu değildir”
YEREL HABERLER Vanspor FK başkan adayı Süer; “Adaylıktan çekilme söz ...
Çaldıran’da çarşı merkezindeki bulunan çöp konteyneri yenilendi
YEREL HABERLER Çaldıran’da çarşı merkezindeki bulunan çöp konteyneri ...
Kaçak Bıldırcın avlayanların silahlarına el konuldu
YEREL HABERLER Kaçak Bıldırcın avlayanların silahlarına el konuldu
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Van'da 65 yaş ve üstünün düğün ve nişan törenlerine katılması yasaklandı
YEREL HABERLER Van'da 65 yaş ve üstünün düğün ve nişan törenlerine ...
Van’da endişe veren korona virüs haritası
YEREL HABERLER Van’da endişe veren korona virüs haritası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X