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Bakan Karaismailoğlu: “Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz”

İHA

VanHakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere '32 viraj' tünellerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: “Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz”

VanHakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere ’32 viraj’ tünellerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz” dedi.
Bir dizi incelemelerde bulunmak ve açılış yapmak üzere Van’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gürpınar Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından Güzelsu yol yapım şantiyesi ve Güzeldere tünelindeki çalışmaları inceledi. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, sıkıntılı yolları bir bir aştıklarını belirtti. Ulaştırma alt yapı projelerinin bulundukları yerlere hayat verdiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “VanHakkari yolu üzerindeki şantiyedeyiz. Güzeldere tünelleri 3 bin 137 metre uzunluğunda çift tüp şeklinde yapımı devam etmektedir. Halk arasında ’32 virajlar’ dediğimiz bölgeyi baypas edecek bir tünel çalışmasıdır. Sıkıntılı yolları bir bir aşıyoruz. Kışın zor şartlar altında sürekli kapanan yollar artık tünellerle kapanmayacak hale gelecektir. Vatandaşımız rahatça ulaşımını, erişimini sağlayabilecektir. VanHakkari illerimiz sınır bölgesinde çok önemli görev üstleniyorlar. Bu yollar da bütün sınır kapılarımıza çıkıyor. Hem de illerimiz arasındaki ulaşımı sağlıyorlar. Ulaştırma alt yapı projeleri bulundukları yerlere hayat veriyorlar, canlılık getiriyorlar, ticaretini artırıyorlar, turizmi, tarımı ve hayvancılığı geliştiriyorlar. Güzeldere tünelleri de ülkemizdeki en önemli işlerimizden bir tanesidir. Tünelin bitmesiyle buraya güzel kazanımlar olacaktır. Ticaret, hayvancılık, turizm ve sınır ticaretinin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

“Bu tüneli 2022 yılına girmeden bitireceğiz”
Güzeldere tünellerini 2022 yılına girmeden bitirmeyi planladıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Van’ın Gülpınar ve Başkale ilçeleri arasındaki 61 kilometrelik inşaat alanı içerisinde 3 bin 137 metrelik tünelden bahsediyoruz. Bu tüneli 2022 yılına girmeden bitireceğiz. Vanlıların ve bütün ülkemizin hizmetine sunacağız. Ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var. Bir taraftan ulaşım, erişimi sağlarken, bir taraftan da mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz. Tünel işleri ülkemizde o kadar ilerledi ki sıradan işler gibi duruyor. Bu yüzden yüklenicilerimiz, taşeronlarımız bütün dünyanın en önemli özellikli işlerini yapmaya devam ediyorlar. Bu projeler bir bir hayata geçecek. Yeni projelerimize başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Van’ın kangren olmuş projelerine el attık”
Bugün yaptıkları incelemelerde Van ilinin kangren olmuş projelerini ele aldıklarını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önümüzdeki günlerde Van için hayırlı gelişmeler olacaktır. Bütün amacımız vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda, daha rahat şartlarda yaşaması ve yaşam koşularının iyileştirilmesi için bölgemizin her köşesindeki çalışmalarımızı devam ettirip, takip edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte olacağız ve gönüllerini kazanacağız. Vatandaşımıza, milletimize hizmet noktasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel işleri yapmanın telaşı içerisindeyiz. Güzel projelerle sizin karşınızda olacağız.”
Daha sonra beraberindekilerle birlikte Edremit Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Van’dan ayrılmak üzere Ferit Melen Havalimanı'na geçti. Bakan Karaismailoğlu’na ziyaret ve incelemelerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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