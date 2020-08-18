Van Valiliği korona virüs testi dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı

Van Valiliği korona virüs testi dolandırıcılarına karşı vatandaşları yaptığı yazılı açıklama ile uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van’da bazı şahısların pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, evleri ve iş yerlerini dolaşarak korona virüs testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları yönünde sağlık birimlerimize bilgiler ulaşmaktadır. Bu konuda korona virüs testi yapmaya tek yetkili kurum Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığıdır. Bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen şahıslara itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması hususu; kamuoyunu saygıyla duyurulur” denildi.

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